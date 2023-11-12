Нетаньяху призвал мировых лидеров не слушать "другие голоса", осуждающие Израиль из-за Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив ведёт справедливую войну в секторе Газа и весь мир должен его поддержать, а не поддаваться "давлению меньшинств", осуждающих израильские атаки.

"Я говорю американцам: вы тоже должны присоединиться к нашей главной цели в виде уничтожения ХАМАС, потому что это должно быть и вашей целью. И я должен сказать, что большинство американского населения поддерживает нас и проводимую нами политику", — объяснил политик на пресс-конференции.

Он признался, что "раздаются и другие голоса" по ситуации в Газе, но им нужно противостоять. Нетаньяху заверил, что Израиль не допустит "никакого международного давления" и не отступит от своей цели — защитить себя всеми возможными способами в борьбе с радикалами ХАМАС.

По его словам, против действий Израиля в анклаве выступают лишь отдельные "меньшинства", которые пытаются повлиять на решения мировых лидеров. Однако, как подчеркнул Нетаньяху, главы других государств не должны поддаваться давлению, потому что начавшаяся война на Ближнем Востоке — это общее дело.

"Наша война — это ваша война, и в этой войне мы должны победить ради нас и ради вас", — резюмировал премьер-министр.