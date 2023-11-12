Украинские СМИ сообщили о взрыве на АЗС в Харькове

Пожар охватил автозаправку неподалёку от харьковского железнодорожного вокзала. Об этом пишет украинское издание "Укринформ".

Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник факт взрыва подтвердил, однако причины назвать не смог. По его словам, их сейчас устанавливают специалисты. Известно, что воздушной тревоги в регионе не было.