Украинские СМИ сообщили о взрыве на АЗС в Харькове
Пожар охватил автозаправку неподалёку от харьковского железнодорожного вокзала. Об этом пишет украинское издание "Укринформ".
Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник факт взрыва подтвердил, однако причины назвать не смог. По его словам, их сейчас устанавливают специалисты. Известно, что воздушной тревоги в регионе не было.
Накануне Лайф писал о серии взрывов в Киеве. Причём если в первый раз воздушная тревога в городе сработала, то второй случай, который произошёл спустя несколько часов, никакими сигналами об опасности не сопровождался.
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ТАСС / AP / Bernat Armangue