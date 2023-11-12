Noize MC* и его экс-директор продолжат битву за 9,5 млн в суде

Российский рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев) и его бывший концертный директор Артём Миронов вновь судятся, обе стороны подали жалобы на предыдущее решение суда. В случае проигрыша музыкант лишится 9,5 миллиона рублей. Об этом пишет SHOT.

Noize MC* ранее обвинил Миронова в краже денег за несостоявшиеся концерты. Последний подал в суд и выиграл его, но ему было отказано в выплате компенсации в 9,5 миллиона рублей. Теперь экс-директор намерен добиться своих денег за нанесённый ущерб его репутации. Многомиллионную сумму он определил по количеству просмотров интервью Noize MC* с Юрием Дудём*, где и говорилось о факте кражи.

Рэпер тоже подал жалобу, он в принципе не согласен со своим поражением в суде и хочет доказать похищение у него денежных средств. Сейчас Арбитражный суд Московского округа принял обе жалобы к производству. Новое решение ожидается в ближайший месяц.

Напомним, концертный директор Noize MC (Иван Алексеев*) Артём Миронов потребовал от рэпера 9,5 миллиона рублей за публичное обвинение его в краже денег. До этого музыкант в интервью Юрию Дудю* заявил, что топ-менеджер якобы скрылся в США со средствами за несостоявшиеся выступления. Суд встал на сторону концертного директора и признал слова Noize MC* ложными. Дудя* обязали удалить видео и опубликовать опровержение. Однако в финансовой компенсации было отказано.