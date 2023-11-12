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12 ноября, 09:51

Экс-премьер Азаров: Украина погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ

Украина откатывается в 1937 год из-за постоянных доносов и проверок СБУ, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе.

"Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" ("е-Враг". — Прим. Лайфа)... С его помощью можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией", — написал Азаров в Facebook*.

По мнению экс-премьера, количество жалоб граждан увеличится. Он напомнил, что жители Киева и области уже занимали первое место среди "языковых доносов". В столицу съехались все так называемые радикальные патриоты, дополнил Азаров, заключив, что Незалежную ждёт "незавидное будущее".

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Ранее Лайф сообщал, что жителям Незалежной разрешили жаловаться на водителей такси, которые демонстрируют "антиукраинскую" позицию. Такую возможность в своём приложении активировал местный онлайн-сервис такси Uklon.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

**Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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