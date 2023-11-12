Экс-премьер Азаров: Украина погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ

Украина откатывается в 1937 год из-за постоянных доносов и проверок СБУ, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе.

"Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" ("е-Враг". — Прим. Лайфа)... С его помощью можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией", — написал Азаров в Facebook*.

По мнению экс-премьера, количество жалоб граждан увеличится. Он напомнил, что жители Киева и области уже занимали первое место среди "языковых доносов". В столицу съехались все так называемые радикальные патриоты, дополнил Азаров, заключив, что Незалежную ждёт "незавидное будущее".

Ранее Лайф сообщал, что жителям Незалежной разрешили жаловаться на водителей такси, которые демонстрируют "антиукраинскую" позицию. Такую возможность в своём приложении активировал местный онлайн-сервис такси Uklon.