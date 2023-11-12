Израиль продал Финляндии систему ПРО "Праща Давида" за 317 млн евро

Израиль договорился с Финляндией о продаже системы противоракетной обороны "Праща Давида" за 317 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Напомним, ещё в апреле стало известно, что после вступления в НАТО Финляндия отправила в Минобороны Израиля запрос на закупку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида". Получение комплексов станет первым для страны военным контрактом с момента членства в альянсе и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Подробнее о том, чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида", — читайте в нашем материале.