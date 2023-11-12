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12 ноября, 10:45

В США пришли в трепет от нового российского ударного дрона "Охотник"

The National Interest: США тревожит расширение производства БПЛА Россией

<p>С-70Б "Охотник". Обложка © Shutterstock</p>

С-70Б "Охотник". Обложка © Shutterstock

В США встревожены из-за расширения производства российских беспилотников. Об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

"Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу", сказано в публикации.

Беспокойство в Штатах вызвал новый ударный БПЛА российского производства С-70Б "Охотник", который может использоваться в качестве совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57. Технические характеристики этого аппарата делают его по-настоящему грозным оружием, считает автор статьи. В частности, он оснащён авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1.

"С-70 предназначен для полётов вместе с российским истребителем Су-57 в роли ведомого", уточняется в тексте.

"Охотник" был разработан в опытно-конструкторском бюро имени Павла Осиповича Сухого. Длина дрона — 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлётная масса превышает 20 тонн. В его основу лёг принцип "летающего крыла", а при создании использовались технологии и материалы, которые снижают радиолокационную и тепловую заметность.

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Ранее в "Ростехе" сообщили, что новые разведывательно-ударные дроны, разработанные в концерне "Калашников", проходят боевую апробацию в зоне специальной военной операции на Украине. По результатам испытаний в условиях боевых действий при необходимости будут проведены соответствующие доработки и настройки.

Юрий Лысенко
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