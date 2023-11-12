В США пришли в трепет от нового российского ударного дрона "Охотник"

В США встревожены из-за расширения производства российских беспилотников. Об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

"Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу", — сказано в публикации.

Беспокойство в Штатах вызвал новый ударный БПЛА российского производства С-70Б "Охотник", который может использоваться в качестве совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57. Технические характеристики этого аппарата делают его по-настоящему грозным оружием, считает автор статьи. В частности, он оснащён авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1.

"С-70 предназначен для полётов вместе с российским истребителем Су-57 в роли ведомого", — уточняется в тексте.

"Охотник" был разработан в опытно-конструкторском бюро имени Павла Осиповича Сухого. Длина дрона — 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлётная масса превышает 20 тонн. В его основу лёг принцип "летающего крыла", а при создании использовались технологии и материалы, которые снижают радиолокационную и тепловую заметность.