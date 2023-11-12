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12 ноября, 11:19

Бесстрашная пенсионерка-экстремалка отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в Сочи

Россиянка отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в Сочи

Пенсионерка из Владимира отметила 69-летие прыжком с 210-метровой тарзанки в Сочи, побив личный рекорд, который установила на 67-летие.

Тамара Чевардина переехала из Владимира в Сочи ради активного образа жизни. Круглый год она купается в море, лазает по горам, катается на сноуборде и прыгает с парашютом, сообщает SHOT. Однако любимое увлечение пенсионерки — тарзанка. Своё 67-летие она также отмечала прыжком, но тогда высота составила 207 метров.

Видео © t.me / SHOT

По словам Чевардиной, такой вид развлечения ей совсем не страшен. Более того, в ближайшее время экстремалка хочет спрыгнуть спиной и "вертолётиком".

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А ранее в Саратове неизвестный спрыгнул с парашютом с многоэтажки и приземлился на автомобиль. Местные жители рассказали, что нетрезвый мужчина вломился в подъезд, поднялся на 23-й этаж и сиганул оттуда вниз с парашютом. Экстремал приземлился на капот стоявшего на парковке KIA, после чего встал и ушёл.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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