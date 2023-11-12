Бесстрашная пенсионерка-экстремалка отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в Сочи

Пенсионерка из Владимира отметила 69-летие прыжком с 210-метровой тарзанки в Сочи, побив личный рекорд, который установила на 67-летие.

Тамара Чевардина переехала из Владимира в Сочи ради активного образа жизни. Круглый год она купается в море, лазает по горам, катается на сноуборде и прыгает с парашютом, сообщает SHOT. Однако любимое увлечение пенсионерки — тарзанка. Своё 67-летие она также отмечала прыжком, но тогда высота составила 207 метров.

Видео © t.me / SHOT

По словам Чевардиной, такой вид развлечения ей совсем не страшен. Более того, в ближайшее время экстремалка хочет спрыгнуть спиной и "вертолётиком".