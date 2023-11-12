ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 11:33

Войска России разгромили подразделение ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВСУ потеряли 60 бойцов убитыми и ранеными на Херсонском направлении

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении. Помимо того, было уничтожено несколько единиц военной техники. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", сообщили в ведомстве.

Под Киевом уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Под Киевом уничтожен склад боеприпасов ВСУ

А вчера в Минобороны сообщили о том, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады в боях с подразделениями группировки "Восток" ВС РФ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская техника противника.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar