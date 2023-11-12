Войска России разгромили подразделение ВСУ в Херсонской области

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении. Помимо того, было уничтожено несколько единиц военной техники. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — сообщили в ведомстве.