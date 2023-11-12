"Русские витязи" прилетели в Дубай для участия в авиашоу

Пилотажная группа "Русские витязи" покажет своё мастерство на авиасалоне Dubai Airshow в ОАЭ, который открывается 13 ноября и завершится через пять дней. Об этом рассказал журналистам вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Завтра стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полётам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона", — поделился он.

Мантуров добавил, что Россия продемонстрирует на авиашоу Ил-76, Ка-52, "Ансат" в медицинском исполнении, Ми-171А3. Что касается "Витязей", то они уже прилетели в Эмираты на новейших Су-35С. Лётчики готовятся продемонстрировать такие фигуры пилотажа, как "петля Нестерова", "Бочка", парный, одиночный и встречный пролёты, а также полюбившиеся зрителям элементы: "Зеркало", "Колокол", проход низко над землёй.