"Русские витязи" прилетели в Дубай для участия в авиашоу
Вице-премьер Мантуров сообщил, что "Русские витязи" будут на Dubai Airshow
Пилотажная группа "Русские витязи" покажет своё мастерство на авиасалоне Dubai Airshow в ОАЭ, который открывается 13 ноября и завершится через пять дней. Об этом рассказал журналистам вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Завтра стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полётам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона", — поделился он.
Мантуров добавил, что Россия продемонстрирует на авиашоу Ил-76, Ка-52, "Ансат" в медицинском исполнении, Ми-171А3. Что касается "Витязей", то они уже прилетели в Эмираты на новейших Су-35С. Лётчики готовятся продемонстрировать такие фигуры пилотажа, как "петля Нестерова", "Бочка", парный, одиночный и встречный пролёты, а также полюбившиеся зрителям элементы: "Зеркало", "Колокол", проход низко над землёй.
Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет Россия покажет на авиашоу в ОАЭ отечественный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э). Это глубоко модернизированный Ил-76, у которого была изменена силовая конструкция крыла, установлены новые двигатели и применены длинномерные панели кессона.
ТАСС / Эрик Романенко