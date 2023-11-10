Россия впервые с 1994 года покажет за рубежом тяжёлый транспортный самолёт

Впервые за 30 лет Россия покажет на международной выставке отечественный тяжёлый транспортный самолёт. Речь идёт об Ил-76МД-90А(Э). Это глубоко модернизированный самолёт Ил-76. В частности, у него была изменена силовая конструкция крыла, установлены новые двигатели и применены длинномерные панели кессона.

"Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на Международной выставке Dubai Airshow 2023. Главной премьерой станет тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э). Бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года", — сообщили в пятницу, 10 ноября, в пресс-службе госкорпорации.