Россиянам объяснили, как определить свежесть рыбы по её рту
Пищевой технолог Румянцева: У свежей рыбы закрытый рот и выпуклые глаза
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Чтобы случайно не нарваться на несвежую рыбу, нужно знать, как её правильно выбирать. Прежде всего нужно внимательно осмотреть будущий ужин: поверхность рыбы должна быть безупречной, лишь с незначительной сбитостью чешуи. Также стоит обратить внимание на глаза, рот, жабры и запах.
"Качественная чешуя свежей рыбы должна обладать естественной окраской, блеском и крепко держаться, не имея следов слизи. Несвежая рыба, в свою очередь, может иметь тусклую поверхность, а чешуя может быть сбита и держаться неустойчиво", — пояснила в беседе с "Газетой.ru" пищевой технолог компании "Много лосося" Людмила Румянцева.
Глаза должны быть ясными и выпуклыми, жабры — красными и хорошо прилегать к тушке. При этом рыба с открытым ртом считается несвежей, так же как и при серых или бурых жабрах. От тушки отличного качества пахнет морем, чистой водой или же она вообще не имеет запаха. Если чем-то неприятным — брать её точно не стоит, чтобы не рисковать здоровьем.
Также при выборе рыбки не лишним будет пощупать её брюшко, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. Брать нужно только ту, при нажатии на которую вмятина быстро исчезает. Если к исходной форме продукт вернуть в считаные секунды не получится, то в корзине ему точно не место. Подробнее о других лайфхаках — в нашем материале.