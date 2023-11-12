Россиянам объяснили, как определить свежесть рыбы по её рту

Чтобы случайно не нарваться на несвежую рыбу, нужно знать, как её правильно выбирать. Прежде всего нужно внимательно осмотреть будущий ужин: поверхность рыбы должна быть безупречной, лишь с незначительной сбитостью чешуи. Также стоит обратить внимание на глаза, рот, жабры и запах.

"Качественная чешуя свежей рыбы должна обладать естественной окраской, блеском и крепко держаться, не имея следов слизи. Несвежая рыба, в свою очередь, может иметь тусклую поверхность, а чешуя может быть сбита и держаться неустойчиво", — пояснила в беседе с "Газетой.ru" пищевой технолог компании "Много лосося" Людмила Румянцева.

Глаза должны быть ясными и выпуклыми, жабры — красными и хорошо прилегать к тушке. При этом рыба с открытым ртом считается несвежей, так же как и при серых или бурых жабрах. От тушки отличного качества пахнет морем, чистой водой или же она вообще не имеет запаха. Если чем-то неприятным — брать её точно не стоит, чтобы не рисковать здоровьем.