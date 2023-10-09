Учёный объяснил, зачем рыбам на прилавке смотреть в глаза и щупать брюшко

Для того чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на её внешний вид. Прежде всего на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений. Таким советом поделился с читателями Лайфа доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на тушке у здоровой и свежей рыбы не будет никаких "залысин" и проплешин.

Следом подключаем нос. Если мы выбираем рыбу на рынке или в магазине, будь то размороженный или свежий продукт, надо принюхаться и определить по запаху свежесть — не должно быть каких-либо посторонних неприятных запахов, говорит эксперт.

"Обязательно нужно осмотреть глаза — они должны быть прозрачные, ни в коем случае не мутные и не ввалившиеся. Также отодвинуть жаберную крышку — посмотреть на жабры, они должны быть розовые, однотонные. Если жабры серые, тёмные, слизистые, это говорит о том, что рыба потеряла свои исходные свойства и качества — и лучше отказаться от покупки такой рыбы", — рекомендует собеседник Лайфа.

Есть ещё один критерий — тонус рыбы. По словам Манукова, если на рыбье брюшко нажать, а затем резко отпустить, вмятина должна быстро исчезнуть. Если к исходной форме продукт вернуть в считаные секунды не удалось, в корзине покупателя ему не место.

"А вот определить по внешнему виду рыбы, есть ли в ней паразиты, не представляется возможным, потому что внешне паразиты никак себя не проявляют. Они находятся или в тканях, или в кишечнике, при этом часто рыба просто их промежуточный хозяин и сама при этом не болеет. Но стоит учитывать, что паразитами чаще поражается речная рыба, прежде всего семейства карповых, и морскую рыбу брать намного безопаснее", — заключил опрошенный Лайфом эксперт.