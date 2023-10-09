Учёный объяснил, зачем рыбам на прилавке смотреть в глаза и щупать брюшко
Эксперт Мануков: У здоровой и свежей рыбы ясный "взгляд" и запах моря
Россиянам рассказали, как выбрать свежую рыбу, на что обращать внимание при покупке. Фото © Tbel Abuseridze / Unsplash
Для того чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на её внешний вид. Прежде всего на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений. Таким советом поделился с читателями Лайфа доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на тушке у здоровой и свежей рыбы не будет никаких "залысин" и проплешин.
Следом подключаем нос. Если мы выбираем рыбу на рынке или в магазине, будь то размороженный или свежий продукт, надо принюхаться и определить по запаху свежесть — не должно быть каких-либо посторонних неприятных запахов, говорит эксперт.
"Обязательно нужно осмотреть глаза — они должны быть прозрачные, ни в коем случае не мутные и не ввалившиеся. Также отодвинуть жаберную крышку — посмотреть на жабры, они должны быть розовые, однотонные. Если жабры серые, тёмные, слизистые, это говорит о том, что рыба потеряла свои исходные свойства и качества — и лучше отказаться от покупки такой рыбы", — рекомендует собеседник Лайфа.
Есть ещё один критерий — тонус рыбы. По словам Манукова, если на рыбье брюшко нажать, а затем резко отпустить, вмятина должна быстро исчезнуть. Если к исходной форме продукт вернуть в считаные секунды не удалось, в корзине покупателя ему не место.
"А вот определить по внешнему виду рыбы, есть ли в ней паразиты, не представляется возможным, потому что внешне паразиты никак себя не проявляют. Они находятся или в тканях, или в кишечнике, при этом часто рыба просто их промежуточный хозяин и сама при этом не болеет. Но стоит учитывать, что паразитами чаще поражается речная рыба, прежде всего семейства карповых, и морскую рыбу брать намного безопаснее", — заключил опрошенный Лайфом эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как быстро мясо и рыба становятся опасными при хранении в морозилке. Оказывается, срок хранения замороженного мяса ограничен и может варьироваться от трёх до девяти месяцев, а рыбы — и того меньше. Кроме того, покупателям подсказали верный способ уничтожить паразитов в органических продуктах. Как рассказывал Лайф, чтобы избавить мясо и рыбу от паразитов, их нужно обрабатывать в кипящей воде как минимум 20 минут, но есть отдельные виды гельминтов, "вытравить" которых смогут только два часа варки.