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10 ноября, 07:54

Рыболовы предрекли подорожание селёдки

Рыбопромышленники заявили о риске подорожания рыбы при запрете импорта с Фарер

Росрыболовство предложило запретить импорт сельди и рыбы с Фарерских островов (автономия Дании). Предложенная мера должна была стать ответной на действия датских властей, направленные против российских рыболовов. Однако рыбопромышленники попросили Министерство сельского хозяйства не делать этого, иначе произойдёт подорожание в России сельди и скумбрии, которые ввозятся в страну с Фарерских островов. Письма с соответствующей просьбой направили Рыбная ассоциация и Рыбный союз, сообщает РБК.

По данным экспертов, сельдь и скумбрию покупают почти 50% российских потребителей, это наиболее популярная рыба в стране. Введение запрета на импорт может повлиять на её конечную стоимость, поскольку собственных объёмов добычи будет недостаточно.

"В случае запрета на её ввоз в отсутствие внешней конкуренции и при высоком спросе на недорогую сельдь, скумбрию и другие пелагические виды рыб на мировых рынках — на внутреннем российском рынке будет оставаться только рыба невысокого качества по завышенным ценам", подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

В Минсельхозе уточнили РБК, что получили обращения от участников рыбного рынка, и пообещали их рассмотреть.

Как ограничение на импорт рыбы из Японии отразится на россиянах, объяснил эксперт

Как ограничение на импорт рыбы из Японии отразится на россиянах, объяснил эксперт

А ранее Лайф рассказывал, что с 16 октября Россельхознадзор следом за Китаем ввёл временное ограничение на импорт рыбной продукции из Японии. Это произошло после сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1". В ведомстве сообщили, что ограничение будет действовать до предоставления информации о подтверждении безопасности продуктов водного промысла.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Дарья Нарыкова
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