Рыболовы предрекли подорожание селёдки

Росрыболовство предложило запретить импорт сельди и рыбы с Фарерских островов (автономия Дании). Предложенная мера должна была стать ответной на действия датских властей, направленные против российских рыболовов. Однако рыбопромышленники попросили Министерство сельского хозяйства не делать этого, иначе произойдёт подорожание в России сельди и скумбрии, которые ввозятся в страну с Фарерских островов. Письма с соответствующей просьбой направили Рыбная ассоциация и Рыбный союз, сообщает РБК.

По данным экспертов, сельдь и скумбрию покупают почти 50% российских потребителей, это наиболее популярная рыба в стране. Введение запрета на импорт может повлиять на её конечную стоимость, поскольку собственных объёмов добычи будет недостаточно.

"В случае запрета на её ввоз в отсутствие внешней конкуренции и при высоком спросе на недорогую сельдь, скумбрию и другие пелагические виды рыб на мировых рынках — на внутреннем российском рынке будет оставаться только рыба невысокого качества по завышенным ценам", — подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.