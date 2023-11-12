В Благовещенске объявили награду за беглую косулю

Жителей Благовещенска просят помочь специалистам в поимке косули, которая уже третий день бегает по городу. Многочисленных сообщений о местонахождении дикого животного оказалось недостаточно: пока инспекторы добираются к месту, она успевает ускакать в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира в Амурской области.

"Животное напугано и двигается хаотично. Мы получаем сообщения, что косулю видели 20 минут назад в каком-то конкретном месте, но к тому времени, когда туда добираются инспекторы, её уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко", — объяснил заместитель главы амурского управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Управление просит жителей, увидевших косулю в городе, сообщить об этом. После этого необходимо осторожно, чтобы не спугнуть животное, сопровождать его до момента, когда приедут специалисты. За помощь в ловле обещают 20 литров бензина. После поимки косулю отвезут в лес и отпустят на волю. Обращаться просят по телефону: 8 (914) 557-15-90.