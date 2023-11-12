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12 ноября, 13:37

В Благовещенске объявили награду за беглую косулю

Жителей Благовещенска попросили помочь в поимке бегающей по городу дикой косули

<p>Косуля разгуливает по улицам Благовещенска. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ohotamur28" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление по охране животного мира Амурской области</a></p>

Косуля разгуливает по улицам Благовещенска. Обложка © VK / Управление по охране животного мира Амурской области

Жителей Благовещенска просят помочь специалистам в поимке косули, которая уже третий день бегает по городу. Многочисленных сообщений о местонахождении дикого животного оказалось недостаточно: пока инспекторы добираются к месту, она успевает ускакать в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира в Амурской области.

"Животное напугано и двигается хаотично. Мы получаем сообщения, что косулю видели 20 минут назад в каком-то конкретном месте, но к тому времени, когда туда добираются инспекторы, её уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко", объяснил заместитель главы амурского управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Управление просит жителей, увидевших косулю в городе, сообщить об этом. После этого необходимо осторожно, чтобы не спугнуть животное, сопровождать его до момента, когда приедут специалисты. За помощь в ловле обещают 20 литров бензина. После поимки косулю отвезут в лес и отпустят на волю. Обращаться просят по телефону: 8 (914) 557-15-90.

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Юрий Лысенко
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