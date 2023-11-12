19-летний житель Узбекистана сел на 2,5 года за оскорбление президента

19-летнего жителя Узбекистана приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в адрес президента Шавката Мирзиёева, который юноша оставил в социальной сети. Приговор был вынесен Каттакурганским районным судом по уголовным делам Самаркандской области.





В материалах дела указано, что молодой человек в начале лета прокомментировал видео с семьёй Мирзиёева в соцсети Instagram*. Экспертиза сочла слова подсудимого дискредитацией и оскорблением президента. Сам он рассказал, что позже удалил комментарий, но потом узнал, что против него завели дело, и вернулся на родину из России, где был на заработках.

На суде парень признался, что не против политики президента, а оскорбительные слова написал "из-за своей молодости и непонимания". Его осудили по ч. 3 ст. 158 УК. Теперь ему придётся отбывать два года шесть месяцев за решёткой. Gazeta.uz отмечает, что это первое за долгое время решение суда о лишении свободы за оскорбление президента.



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