Мантуров встретился с министром промышленности ОАЭ бин Ахмедом аль-Джабером

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ султаном бин Ахмедом аль-Джабером, в ходе которой они обсудили двустороннее сотрудничество.

"Мы регулярно встречаемся и обсуждаем приоритетные вопросы взаимодействия. На постоянной основе проводятся экспертные консультации для совместного мониторинга реализации договорённостей. Благодаря слаженной работе удаётся не только контролировать текущие проекты, но и выявлять новые перспективные направления", — отметил Мантуров.

Особое внимание стороны обратили на партнёрство в области стандартизации и сертификации, оценили взаимодействие между Институтом нефтегазовых технологических инициатив и компанией ADNOC в сфере нефтегазового оборудования, а также отметили целесообразность использования опыта и в других отраслях.

"В первую очередь это нефтегазовое машиностроение, то, что востребовано и на рынке Эмиратов, и то, что мы сделали за период с 2014 года, особенно в рамках нашей программы импортозамещения по нефтегазмашу", — добавил чиновник.

И благодаря этим решениям на сегодняшний день появляются свои плоды. В частности, были приняты стандарты, работающие как в России, так и в Эмиратах. Кроме того, был затронут вопрос фармацевтической промышленности, ведь наши компании зашли на рынок ОАЭ и уже начинают осваиваться.