Зайнутдинов показал своё лицо всмятку после удара от соперника на матче чемпионата Турции

Бывший футболист московского ЦСКА, играющий сейчас за "Бешикташ", казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов прямо с поля попал в больницу во время матча с командой "Истанбул Башакшехир" на чемпионате Турции, получив перелом носа. Об этом пишет турецкая газета Fanatik.

Опоку ударил локтем Зайнутдинова во время борьбы за мяч, у спортсмена тут же заплыл глаз и пошла кровь из носа. Уже в клинике врачи диагностировали у футболиста травму черепа, глаза и носа. Зайнутдинов выложил в соцсети фото своего лица и возмутился тем, что судья никак не отреагировал на инцидент.

"Нет жёлтой карточки. Без комментариев", — написал он в пояснении к фотографии.

Игра команд закончилась победой "Бешикташа" со счётом 1:0. Пока никаких заявлений о том, будет ли Зайнутдинов подавать жалобу по факту случившегося, не делалось.