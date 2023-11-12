Зайнутдинов показал своё лицо всмятку после удара от соперника на матче чемпионата Турции
Футболист "Бешикташа" Зайнутдинов получил перелом носа на чемпионате Турции
Бахтиёр Зайнутдинов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bateka_11
Бывший футболист московского ЦСКА, играющий сейчас за "Бешикташ", казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов прямо с поля попал в больницу во время матча с командой "Истанбул Башакшехир" на чемпионате Турции, получив перелом носа. Об этом пишет турецкая газета Fanatik.
Опоку ударил локтем Зайнутдинова во время борьбы за мяч, у спортсмена тут же заплыл глаз и пошла кровь из носа. Уже в клинике врачи диагностировали у футболиста травму черепа, глаза и носа. Зайнутдинов выложил в соцсети фото своего лица и возмутился тем, что судья никак не отреагировал на инцидент.
"Нет жёлтой карточки. Без комментариев", — написал он в пояснении к фотографии.
Игра команд закончилась победой "Бешикташа" со счётом 1:0. Пока никаких заявлений о том, будет ли Зайнутдинов подавать жалобу по факту случившегося, не делалось.
Ранее сообщалось, что дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.