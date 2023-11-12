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12 ноября, 16:32

Зайнутдинов показал своё лицо всмятку после удара от соперника на матче чемпионата Турции

Футболист "Бешикташа" Зайнутдинов получил перелом носа на чемпионате Турции

<p>Бахтиёр Зайнутдинов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bateka_11</p>

Бахтиёр Зайнутдинов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bateka_11

Бывший футболист московского ЦСКА, играющий сейчас за "Бешикташ", казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов прямо с поля попал в больницу во время матча с командой "Истанбул Башакшехир" на чемпионате Турции, получив перелом носа. Об этом пишет турецкая газета Fanatik.

Опоку ударил локтем Зайнутдинова во время борьбы за мяч, у спортсмена тут же заплыл глаз и пошла кровь из носа. Уже в клинике врачи диагностировали у футболиста травму черепа, глаза и носа. Зайнутдинов выложил в соцсети фото своего лица и возмутился тем, что судья никак не отреагировал на инцидент.

"Нет жёлтой карточки. Без комментариев", написал он в пояснении к фотографии.

Игра команд закончилась победой "Бешикташа" со счётом 1:0. Пока никаких заявлений о том, будет ли Зайнутдинов подавать жалобу по факту случившегося, не делалось.

Зайнутдинов принёс "Бешикташу" победу над киевским "Динамо"

Зайнутдинов принёс "Бешикташу" победу над киевским "Динамо"

Ранее сообщалось, что дубль бывшего полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова принёс сборной Казахстана победу над Финляндией в гостевом матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Татьяна Миссуми
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