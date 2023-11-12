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12 ноября, 17:08

"Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 15-го тура РПЛ

Московский ФК "Динамо" одолел ФК "Оренбург" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча проходила в столице на стадионе "ВТБ-арена" и закончилась со счётом 2:0.

Первый гол в ворота оренбуржцев забил форвард Константин Тюкавин на 59-й минуте. Преимущество хозяев встречи на 67-й минуте закрепил полузащитник Луис Чавес.

Московский клуб сыграл уже пятнадцать матчей в рамках лиги и находится на третьем месте в общем зачёте с 25 очками. "Оренбург" занимает 13-е место с 13 очками. Лидерство в таблице удерживает "Краснодар", у клуба 32 очка.

Следующую встречу "Динамо" проведёт 25 ноября на выезде с московским ЦСКА. "Оренбург" 26 ноября сыграет дома с грозненским "Ахматом".

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

Ранее "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

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t.me / ФК "Динамо" (Москва)

Юрий Лысенко
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