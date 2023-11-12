"Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 15-го тура РПЛ

Московский ФК "Динамо" одолел ФК "Оренбург" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча проходила в столице на стадионе "ВТБ-арена" и закончилась со счётом 2:0.

Первый гол в ворота оренбуржцев забил форвард Константин Тюкавин на 59-й минуте. Преимущество хозяев встречи на 67-й минуте закрепил полузащитник Луис Чавес.

Московский клуб сыграл уже пятнадцать матчей в рамках лиги и находится на третьем месте в общем зачёте с 25 очками. "Оренбург" занимает 13-е место с 13 очками. Лидерство в таблице удерживает "Краснодар", у клуба 32 очка.

Следующую встречу "Динамо" проведёт 25 ноября на выезде с московским ЦСКА. "Оренбург" 26 ноября сыграет дома с грозненским "Ахматом".