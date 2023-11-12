Медведчук назвал контрпродуктивной позицию Шольца по конфликту на Украине

Позиция, которую занял канцлер ФРГ Олаф Шольц в отношении переоценки приоритетов в конфликте на Украине, приносит больше вреда, чем пользы, а предоставление дополнительной поддержки Киеву не является гарантией светлого будущего для Украины. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью немецкому изданию Freilich.

"Позиция канцлера Шольца о "пересмотре приоритетов" в украинском конфликте контрпродуктивна. Анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины", — считает Медведчук.

Он также отметил, что эффективность плана Брюсселя сделать крупную финансовую "инъекцию" на 50 миллиардов долларов в бюджет Украины из Европейского фонда мира вызывает сомнения. Причина, по его мнению, в том, что финансирование Киева обернётся печальными последствиями, ведь для Зеленского и его приближённых война с РФ стала крайне прибыльным способом заработка, от которого режим уже не станет отказываться.