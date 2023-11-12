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Опубликовано 12 ноября 2023, 17:51
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Медведчук назвал контрпродуктивной позицию Шольца по конфликту на Украине

Позиция, которую занял канцлер ФРГ Олаф Шольц в отношении переоценки приоритетов в конфликте на Украине, приносит больше вреда, чем пользы, а предоставление дополнительной поддержки Киеву не является гарантией светлого будущего для Украины. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью немецкому изданию Freilich.

"Позиция канцлера Шольца о "пересмотре приоритетов" в украинском конфликте контрпродуктивна. Анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины", считает Медведчук.

Он также отметил, что эффективность плана Брюсселя сделать крупную финансовую "инъекцию" на 50 миллиардов долларов в бюджет Украины из Европейского фонда мира вызывает сомнения. Причина, по его мнению, в том, что финансирование Киева обернётся печальными последствиями, ведь для Зеленского и его приближённых война с РФ стала крайне прибыльным способом заработка, от которого режим уже не станет отказываться.

Медведчук предрёк, что вступление Украины развалит ЕС изнутри
Медведчук предрёк, что вступление Украины развалит ЕС изнутри

Ранее Шольц заявил, что с февраля 2022 года Германия выделила Украине 24 миллиарда евро. Он добавил, что ФРГ, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

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ТАСС / Анна Марченко

Юрий Лысенко
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