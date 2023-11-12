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12 ноября, 17:50

Звукорежиссёр "Реальных пацанов" погиб в СВО

В Марий Эл простились со звукорежиссёром "Реальных пацанов", погибшим в СВО

<p>Валентин Ушаков с актёрами сериала "Реальные пацаны". Скриншот из видео © VK / <a href="https://vk.com/regionmari" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регион 12</a></p>

Валентин Ушаков с актёрами сериала "Реальные пацаны". Скриншот из видео © VK / Регион 12

Звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков погиб в зоне проведения специальной военной операции. 11 ноября в Кужмарском ЦДиК состоялось прощание.

Знакомые Валентина рассказали, что он получил тяжёлое ранение ног из-за сброшенной дроном гранаты. Во время транспортировки в госпиталь был сброшен ещё один снаряд, он и стал роковым, уточнил "Регион 12".

Ушаков родился в селе Кужмара Звениговского района Республики Марий Эл. До отъезда в зону СВО был звукорежиссёром в проекте "Реальные пацаны", поэтому ему посвятили прощальную серию последнего сезона. Принимал участие в съёмках телесериала "Папины дочки", а также фильмов "Вива, Кастро!" и "Кука".

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Напомним, 2 ноября 2023 года завершилась целая эпоха — сериал "Реальные пацаны". Спустя 13 лет на ТВ показали последний эпизод. Как ранее и обещали режиссёры, герои ушли красиво и со смыслом. Стоит отметить, что Наумов и ранее поддерживал российских военных. В начале года он пожелал им победы, после того как в Сети завирусилось видео, где человек, похожий на актёра, требовал от певца Олега Газманова высказаться в поддержку Киева.

Александра Мышляева
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