Звукорежиссёр "Реальных пацанов" погиб в СВО

Знакомые Валентина рассказали, что он получил тяжёлое ранение ног из-за сброшенной дроном гранаты. Во время транспортировки в госпиталь был сброшен ещё один снаряд, он и стал роковым, уточнил "Регион 12".

Ушаков родился в селе Кужмара Звениговского района Республики Марий Эл. До отъезда в зону СВО был звукорежиссёром в проекте "Реальные пацаны", поэтому ему посвятили прощальную серию последнего сезона. Принимал участие в съёмках телесериала "Папины дочки", а также фильмов "Вива, Кастро!" и "Кука".

Напомним, 2 ноября 2023 года завершилась целая эпоха — сериал "Реальные пацаны". Спустя 13 лет на ТВ показали последний эпизод. Как ранее и обещали режиссёры, герои ушли красиво и со смыслом. Стоит отметить, что Наумов и ранее поддерживал российских военных. В начале года он пожелал им победы, после того как в Сети завирусилось видео, где человек, похожий на актёра, требовал от певца Олега Газманова высказаться в поддержку Киева.