33-летний американец в образе Христа идёт из Варшавы в Киев с огромным крестом
СМИ: Американца в образе Христа с большим крестом заметили близ Киева
Мужчину с огромным крестом заметили на шоссе близ Киева. После появления видео в Сети журналисты выяснили, что одиночный "крестный ход" совершает гражданин США по имени Джимми. По сведениям "Страны", он следует из Варшавы в Киев.
Американец Джимми несёт крест из Варшавы в Киев. Видео © T.me / stranaua
Судя по видео, американец облачился в белую длинную одежду и идёт с крестом на плече по трассе. Ему, как и Христу, 33 года. Мужчина из штата Вирджиния. Помимо огромного креста у него с собой палатка и коврик для ночлега. Джимми назвал целью своего похода "подарить любовь и радость всем людям".
Джимми. Фото © T.me / stranaua
А ранее на Украине бойцы в балаклавах захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке Кировоградской области, который принадлежал УПЦ.
T.me / stranaua