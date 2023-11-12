33-летний американец в образе Христа идёт из Варшавы в Киев с огромным крестом

Мужчину с огромным крестом заметили на шоссе близ Киева. После появления видео в Сети журналисты выяснили, что одиночный "крестный ход" совершает гражданин США по имени Джимми. По сведениям "Страны", он следует из Варшавы в Киев.

Судя по видео, американец облачился в белую длинную одежду и идёт с крестом на плече по трассе. Ему, как и Христу, 33 года. Мужчина из штата Вирджиния. Помимо огромного креста у него с собой палатка и коврик для ночлега. Джимми назвал целью своего похода "подарить любовь и радость всем людям".