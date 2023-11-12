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12 ноября, 17:44

33-летний американец в образе Христа идёт из Варшавы в Киев с огромным крестом

СМИ: Американца в образе Христа с большим крестом заметили близ Киева

Мужчину с огромным крестом заметили на шоссе близ Киева. После появления видео в Сети журналисты выяснили, что одиночный "крестный ход" совершает гражданин США по имени Джимми. По сведениям "Страны", он следует из Варшавы в Киев.

Американец Джимми несёт крест из Варшавы в Киев. Видео © T.me / stranaua

Судя по видео, американец облачился в белую длинную одежду и идёт с крестом на плече по трассе. Ему, как и Христу, 33 года. Мужчина из штата Вирджиния. Помимо огромного креста у него с собой палатка и коврик для ночлега. Джимми назвал целью своего похода "подарить любовь и радость всем людям".

Джимми. Фото © T.me / stranaua

Джимми. Фото © T.me / stranaua

А ранее на Украине бойцы в балаклавах захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке Кировоградской области, который принадлежал УПЦ.

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T.me / stranaua

Андрей Бражников
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