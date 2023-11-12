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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 18:47
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Шольц заявил о намерении вновь и вновь говорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным и планирует его продолжать. Лидер ФРГ заявил об этом в интервью изданию Heilbronner Stimme.

"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем. Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — вывод войск. Это то, к чему он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), очевидно, до сих пор не готов", высказался канцлер.

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Ранее Шольц заявил, что общий объём выделенной Украине помощи со стороны Германии достиг 24 миллиардов евро. По словам германского лидера, страна, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

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Юрий Лысенко
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