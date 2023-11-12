Шольц заявил о намерении вновь и вновь говорить с Путиным

"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем. Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — вывод войск. Это то, к чему он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), очевидно, до сих пор не готов", — высказался канцлер.