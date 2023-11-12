Умер создатель "Детективного агентства "Лунный свет" Роберт Батлер
На 96-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался американский режиссёр и продюсер, создатель "Детективного агентства "Лунный свет" и обладатель трёх премий "Эмми" Роберт Батлер.
О случившемся сообщили родные режиссёра. Они рассказали, что смерть наступила ещё 3 ноября. Дополнительная информация о причинах кончины неизвестна, сообщает Los Angeles Times.
Батлер снял пилоты более ста фильмов и сериалов, включая "Детективное агентство "Лунный свет" с Брюсом Уиллисом, оригинальный "Звёздный путь", "Бэтмен" и "Блюз Хилл-стрит".
В арсенале Батлера три премии "Эмми", в 1973 и 1981 годах в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала", в 1974-м — "Режиссёр года". А в 2015 году он завоевал премию Гильдии режиссёров Америки за создание драматического сериала.
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