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12 ноября, 19:20

Умер создатель "Детективного агентства "Лунный свет" Роберт Батлер

На 96-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался американский режиссёр и продюсер, создатель "Детективного агентства "Лунный свет" и обладатель трёх премий "Эмми" Роберт Батлер.

О случившемся сообщили родные режиссёра. Они рассказали, что смерть наступила ещё 3 ноября. Дополнительная информация о причинах кончины неизвестна, сообщает Los Angeles Times.

Батлер снял пилоты более ста фильмов и сериалов, включая "Детективное агентство "Лунный свет" с Брюсом Уиллисом, оригинальный "Звёздный путь", "Бэтмен" и "Блюз Хилл-стрит".

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В арсенале Батлера три премии "Эмми", в 1973 и 1981 годах в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала", в 1974-м — "Режиссёр года". А в 2015 году он завоевал премию Гильдии режиссёров Америки за создание драматического сериала.

Ранее британский актёр Даррен Кент, сыгравший козопаса в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет после долгой болезни. По информации издания Hollywood Reporter, у актёра диагностировали остеопороз, артрит, а также редкое заболевание кожи.

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Kinopoisk.ru

Александра Мышляева
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