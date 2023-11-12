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12 ноября, 20:15

Кушанашвили становится лучше после инфаркта, но ночь он проведёт в больнице

SHOT: Кушанашвили приходит в себя после инфаркта, его оставят в больнице на ночь

Госпитализированный с инфарктом телеведущий Отар Кушанашвили постепенно приходит в себя, ему становится лучше. Об этом пишет SHOT. Врачи проводят необходимые исследования, но угрозы жизни уже нет.

Шоумена оставят в палате интенсивной терапии минимум на ночь. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов исследований. Кушанашвили ведёт себя спокойно, выполняет просьбы врачей и держится молодцом, рассказал источник телеграм-канала.

Госпитализированный Отар Кушанашвили находится в реанимации

Госпитализированный Отар Кушанашвили находится в реанимации

По словам очевидцев, Кушанашвили стало плохо не в ресторане, а в соседнем заведении — салоне сигар и алкоголя. В ресторане он смотрел матч "Спартак" – "Ростов", а после первого тайма, уставший, ушёл из заведения. Коллеги телеведущего считают, что причиной сердечного приступа могли стать интенсивная работа и отсутствие отдыха. Собеседники уточняют, что Отар редко выпивал в последнее время, но иногда всё же снимал стресс алкоголем. Кушанашвили спас оперативный звонок в скорую.

Напомним, телеведущему стало плохо в центре Москвы вечером 12 ноября. Ему вызвали скорую помощь, которая увезла Кушанашвили в больницу.

Обложка ©

VK / Отар Кушанашвили

Артур Лапсаков
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