Кушанашвили становится лучше после инфаркта, но ночь он проведёт в больнице

Госпитализированный с инфарктом телеведущий Отар Кушанашвили постепенно приходит в себя, ему становится лучше. Об этом пишет SHOT . Врачи проводят необходимые исследования, но угрозы жизни уже нет.

По словам очевидцев, Кушанашвили стало плохо не в ресторане, а в соседнем заведении — салоне сигар и алкоголя. В ресторане он смотрел матч "Спартак" – "Ростов", а после первого тайма, уставший, ушёл из заведения. Коллеги телеведущего считают, что причиной сердечного приступа могли стать интенсивная работа и отсутствие отдыха. Собеседники уточняют, что Отар редко выпивал в последнее время, но иногда всё же снимал стресс алкоголем. Кушанашвили спас оперативный звонок в скорую.