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12 ноября, 19:07

"Спартак" победил "Ростов" Карпина в заключительном матче 15-го тура РПЛ

<p>Игроки "Спартака" после гола "Ростову". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/10956" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак" (Москва)</a></p>

Игроки "Спартака" после гола "Ростову". Обложка © t.me / ФК "Спартак" (Москва)

"Спартак" победил "Ростов" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме красно-белые отличились дважды. Уже на четвёртой минуте ворота соперника поразил Михаил Игнатов, а на 15-й — разницу увеличил Квинси Промес. Ростовчане пытались отыграться, и им удалось забить на 80-й минуте: с пенальти отличился Максим Осипенко. Однако хозяева удержали победный счёт.

"Спартак" набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице шестое место. "Ростов" идёт 11-м с 17 баллами в активе.

"Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 15-го тура РПЛ

"Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 2:0 в матче 15-го тура РПЛ

В другой встрече дня "Рубин" в гостях победил "Сочи" (2:0) и, набрав 22 очка, поднялся на восьмое место. Сочинцы замыкают таблицу с десятью очками.

Напомним, лидером турнирной таблицы перед зимним перерывом является "Краснодар", который в центральном матче 15-го тура сыграл вничью с "Зенитом". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Артур Лапсаков
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