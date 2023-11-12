"Спартак" победил "Ростов" Карпина в заключительном матче 15-го тура РПЛ

"Спартак" победил "Ростов" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме красно-белые отличились дважды. Уже на четвёртой минуте ворота соперника поразил Михаил Игнатов, а на 15-й — разницу увеличил Квинси Промес. Ростовчане пытались отыграться, и им удалось забить на 80-й минуте: с пенальти отличился Максим Осипенко. Однако хозяева удержали победный счёт.

"Спартак" набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице шестое место. "Ростов" идёт 11-м с 17 баллами в активе.

В другой встрече дня "Рубин" в гостях победил "Сочи" (2:0) и, набрав 22 очка, поднялся на восьмое место. Сочинцы замыкают таблицу с десятью очками.