Индийский актёр Чандра Мохан, снявшийся в 900 фильмах, умер в возрасте 78 лет
Актёр Чандра Мохан. Обложка © Wikipedia / Epraphul
На 79-м году жизни скончался популярный индийский актёр, известный под именем Чандра Мохан, сообщило издание Vcinema. Артиста не стало 11 ноября, ранее у него диагностировали проблемы с сердцем.
Маллампалли Чандрасекхара Рао — таково настоящее имя актёра — родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала округа Кришна штата Андхра-Прадеш. Окончил сельскохозяйственный колледж. В школьные и студенческие годы активно участвовал в театральных постановках, но о киноиндустрии не мечтал. Начал работать в сфере сельского хозяйства, продолжая играть в театре. Сниматься начал в 1960-х, уступив настойчивости родственника и пройдя кинопробы. За его плечами главные и второстепенные роли более чем в 900 фильмах на телугу и тамильском языке. Являлся лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актёр.
А ранее Лайф писал, что в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни скончался американский режиссёр и продюсер, обладатель трёх премий "Эмми" Роберт Батлер. Он снял пилоты более ста фильмов и сериалов, включая "Детективное агентство "Лунный свет" с Брюсом Уиллисом, оригинальный "Звёздный путь", "Бэтмен" и "Блюз Хилл-стрит".