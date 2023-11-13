Индийский актёр Чандра Мохан, снявшийся в 900 фильмах, умер в возрасте 78 лет

Маллампалли Чандрасекхара Рао — таково настоящее имя актёра — родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала округа Кришна штата Андхра-Прадеш. Окончил сельскохозяйственный колледж. В школьные и студенческие годы активно участвовал в театральных постановках, но о киноиндустрии не мечтал. Начал работать в сфере сельского хозяйства, продолжая играть в театре. Сниматься начал в 1960-х, уступив настойчивости родственника и пройдя кинопробы. За его плечами главные и второстепенные роли более чем в 900 фильмах на телугу и тамильском языке. Являлся лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актёр.