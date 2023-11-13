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12 ноября, 21:24

Индийский актёр Чандра Мохан, снявшийся в 900 фильмах, умер в возрасте 78 лет

<p>Актёр Чандра Мохан. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chandra-mohan-stills-tollywoodtv_(5).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Epraphul</a></p>

Актёр Чандра Мохан. Обложка © Wikipedia / Epraphul

На 79-м году жизни скончался популярный индийский актёр, известный под именем Чандра Мохан, сообщило издание Vcinema. Артиста не стало 11 ноября, ранее у него диагностировали проблемы с сердцем.

Маллампалли Чандрасекхара Рао — таково настоящее имя актёра — родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала округа Кришна штата Андхра-Прадеш. Окончил сельскохозяйственный колледж. В школьные и студенческие годы активно участвовал в театральных постановках, но о киноиндустрии не мечтал. Начал работать в сфере сельского хозяйства, продолжая играть в театре. Сниматься начал в 1960-х, уступив настойчивости родственника и пройдя кинопробы. За его плечами главные и второстепенные роли более чем в 900 фильмах на телугу и тамильском языке. Являлся лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актёр.

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А ранее Лайф писал, что в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни скончался американский режиссёр и продюсер, обладатель трёх премий "Эмми" Роберт Батлер. Он снял пилоты более ста фильмов и сериалов, включая "Детективное агентство "Лунный свет" с Брюсом Уиллисом, оригинальный "Звёздный путь", "Бэтмен" и "Блюз Хилл-стрит".

Лариса Сафронова
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