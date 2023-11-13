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13 ноября, 01:42

"Я готов": Министр обороны Франции захотел разговора с Шойгу

Министр обороны Франции: Диалог с МО РФ помог избежать эскалации в трудное время

<p>Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьен Лекорню. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457469488/album-133441491_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a> / Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/secdef/52533918486/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Secretary of Defense</a></p>

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьен Лекорню. Обложка © VK / Минобороны России / Flickr / U.S. Secretary of Defense

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню высоко оценил эффективность переговоров с военным ведомством России. По его словам, диалог неоднократно позволял избегать эскалации в отношениях двух ядерных держав.

Лекорню подчеркнул, что несколько раз общался с российским коллегой Сергеем Шойгу. В рамках бесед обсуждались "конкретные вещи", направленные на стабилизацию отношений. Такие контакты в "чувствительные моменты" принесли ощутимую пользу.

"Я готов вновь поговорить с ним, когда это будет полезно и эффективно", — признался Лекорню в эфире телеканала LCI.

Шойгу назвал отношения России и Китая образцом стратегического взаимодействия

Шойгу назвал отношения России и Китая образцом стратегического взаимодействия

О важности диалога с Москвой днём ранее высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Политик заявил, что намерен "вновь и вновь" вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Илья Пушкарев
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