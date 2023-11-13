"Я готов": Министр обороны Франции захотел разговора с Шойгу

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню высоко оценил эффективность переговоров с военным ведомством России. По его словам, диалог неоднократно позволял избегать эскалации в отношениях двух ядерных держав.

Лекорню подчеркнул, что несколько раз общался с российским коллегой Сергеем Шойгу. В рамках бесед обсуждались "конкретные вещи", направленные на стабилизацию отношений. Такие контакты в "чувствительные моменты" принесли ощутимую пользу.

"Я готов вновь поговорить с ним, когда это будет полезно и эффективно", — признался Лекорню в эфире телеканала LCI.