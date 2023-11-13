"Я готов": Министр обороны Франции захотел разговора с Шойгу
Министр обороны Франции: Диалог с МО РФ помог избежать эскалации в трудное время
Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьен Лекорню. Обложка © VK / Минобороны России / Flickr / U.S. Secretary of Defense
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню высоко оценил эффективность переговоров с военным ведомством России. По его словам, диалог неоднократно позволял избегать эскалации в отношениях двух ядерных держав.
Лекорню подчеркнул, что несколько раз общался с российским коллегой Сергеем Шойгу. В рамках бесед обсуждались "конкретные вещи", направленные на стабилизацию отношений. Такие контакты в "чувствительные моменты" принесли ощутимую пользу.
"Я готов вновь поговорить с ним, когда это будет полезно и эффективно", — признался Лекорню в эфире телеканала LCI.
О важности диалога с Москвой днём ранее высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Политик заявил, что намерен "вновь и вновь" вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.