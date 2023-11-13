Панарин продлил серию с очками до 14 игр, повторив рекорды России и "Рейнджерс"

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил рекорд клуба и России по длительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге.

В игре регулярного чемпионата с "Коламбус Блю Джекетс" россиянин отдал голевую передачу, продлив серию с очками до 14 матчей. Он повторил рекорд Дмитрия Квартального, который набирал очки в 14 играх за "Бостон" в сезоне 1992/93, а также Рода Жильбера (сезон 1972/73).

Всего на счету Панарина 22 очка (семь голов и 15 передач) в 14 играх.