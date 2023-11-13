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13 ноября, 02:04

Панарин продлил серию с очками до 14 игр, повторив рекорды России и "Рейнджерс"

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил рекорд клуба и России по длительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге.

В игре регулярного чемпионата с "Коламбус Блю Джекетс" россиянин отдал голевую передачу, продлив серию с очками до 14 матчей. Он повторил рекорд Дмитрия Квартального, который набирал очки в 14 играх за "Бостон" в сезоне 1992/93, а также Рода Жильбера (сезон 1972/73).

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Всего на счету Панарина 22 очка (семь голов и 15 передач) в 14 играх.

Напомним, Артемий Панарин набирает очки во всех играх нынешнего сезона НХЛ. Он побил достижение экс-игрока "Рейнджерс" Мариана Габорика по результативности на старте сезона в XXI веке, которое равнялось восьми играм.

Обложка ©

X / NY Rangers PR

Артур Лапсаков
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