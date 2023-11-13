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13 ноября, 02:57

"Яйцами я ещё не забивал": Холанн удивился необычному голу в матче с "Челси"

Холанн словами "яйцами я ещё не забивал" описал необычный гол в ворота "Челси"

<p>Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн в матче с "Челси". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/goal/status/1723780575683551604/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GOAL</a></p>

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн в матче с "Челси". Обложка © X / GOAL

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн с юмором отреагировал на забавный эпизод в матче с "Челси", который состоялся 12 ноября на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата Англии. Речь идёт о втором голе нападающего, который был забит нестандартным образом.

Дубль норвежский футболист оформил в самом начале второго тайма. Стремительная атака завершилась тем, что Холанн буквально внёс мяч в ворота "синих", проскользив на пятой точке.

"Яйцами я ещё не забивал. Так что это важная веха", — шутливо отозвался об эпизоде форвард "горожан".

Яркая игра завершилась ничейным результатом со счётом 4:4. У гостей отличились Холанн, Мануэль Аканджи и Родриго Эрнандес, тогда как у хозяев наиболее точными оказались Тьяго Силва, Рахим Стерлинг, Николас Джексон и Коул Палмер.

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А ранее воспоминаниями о любимом голе поделился аргентинский спортсмен Лионель Месси. По словам форварда "Интер Майами", лучший мяч он забил в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов.

Илья Пушкарев
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