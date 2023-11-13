Холанд удивился необычному голу в матче с "Челси"
Холанд словами "яйцами я ещё не забивал" описал необычный гол в ворота "Челси"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн в матче с "Челси". Обложка © X / GOAL
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с юмором отреагировал на забавный эпизод в матче с "Челси", который состоялся 12 ноября на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата Англии. Речь идёт о втором голе нападающего, который был забит нестандартным образом.
Дубль норвежский футболист оформил в самом начале второго тайма. Стремительная атака завершилась тем, что Холанд буквально внёс мяч в ворота "синих", проскользив на пятой точке.
"Яйцами я ещё не забивал. Так что это важная веха", — шутливо отозвался об эпизоде форвард "горожан".
Яркая игра завершилась ничейным результатом со счётом 4:4. У гостей отличились Холанд, Мануэль Аканджи и Родриго Эрнандес, тогда как у хозяев наиболее точными оказались Тьяго Силва, Рахим Стерлинг, Николас Джексон и Коул Палмер.
А ранее воспоминаниями о любимом голе поделился аргентинский спортсмен Лионель Месси. По словам форварда "Интер Майами", лучший мяч он забил в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов.