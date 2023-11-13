Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с юмором отреагировал на забавный эпизод в матче с "Челси", который состоялся 12 ноября на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата Англии. Речь идёт о втором голе нападающего, который был забит нестандартным образом.

Дубль норвежский футболист оформил в самом начале второго тайма. Стремительная атака завершилась тем, что Холанд буквально внёс мяч в ворота "синих", проскользив на пятой точке.

"Яйцами я ещё не забивал. Так что это важная веха", — шутливо отозвался об эпизоде форвард "горожан".

Яркая игра завершилась ничейным результатом со счётом 4:4. У гостей отличились Холанд, Мануэль Аканджи и Родриго Эрнандес, тогда как у хозяев наиболее точными оказались Тьяго Силва, Рахим Стерлинг, Николас Джексон и Коул Палмер.