Месси назвал любимый гол в карьере
Месси назвал гол в ворота "Реала" в полуфинале ЛЧ любимым в своей карьере
Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, какой гол считает самым любимым в карьере. Его слова приводит аккаунт "Золотого мяча" в соцсети X (экс-Twitter).
"Я всегда говорил, что самые важные голы это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота "Реала", когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу", — ответил Месси.
Этот матч в полуфинале ЛЧ состоялся в 2011 году. По сумме двух встреч (2:0, 1:1) "Барселона" победила "Реал" и вышла в финал. В решающем поединке каталонцы победили "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:1, а Месси забил победный мяч.
Напомним, недавно Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Кроме того, 36-летний спортсмен признался, что ещё долго планирует оставаться на поле.