Полянский назвал выдумкой утверждения о том, что Россия угрожала Украине
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия никогда не угрожала Украине, все обвинения в этом — вымысел западной пропаганды. Об этом заявил РИА "Новости" первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Думаю, это была очень-очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", — сказал дипломат.
Полянский отметил, что россияне всегда были очень дружелюбны к соседям-украинцам, но на взаимоотношениях стран сказались события 2014 года. Он также указал на достаточное количество рычагов воздействия, которые помогут России добиться поставленных задач спецоперации.
А ранее первый заместитель постпреда России при ООН назвал количество оружия, идущего на чёрный рынок с Украины. По словам Полянского, от 15 до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит от официального адресата.