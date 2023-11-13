Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 04:26

Полянский назвал выдумкой утверждения о том, что Россия угрожала Украине

<p>Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия никогда не угрожала Украине, все обвинения в этом — вымысел западной пропаганды. Об этом заявил РИА "Новости" первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, это была очень-очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", — сказал дипломат.

Полянский отметил, что россияне всегда были очень дружелюбны к соседям-украинцам, но на взаимоотношениях стран сказались события 2014 года. Он также указал на достаточное количество рычагов воздействия, которые помогут России добиться поставленных задач спецоперации.

Полянский пообещал миру важную тайну об Украине и Канаде после СВО

Полянский пообещал миру важную тайну об Украине и Канаде после СВО

А ранее первый заместитель постпреда России при ООН назвал количество оружия, идущего на чёрный рынок с Украины. По словам Полянского, от 15 до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит от официального адресата.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров