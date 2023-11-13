Полянский назвал выдумкой утверждения о том, что Россия угрожала Украине

Россия никогда не угрожала Украине, все обвинения в этом — вымысел западной пропаганды. Об этом заявил РИА "Новости" первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, это была очень-очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", — сказал дипломат.

Полянский отметил, что россияне всегда были очень дружелюбны к соседям-украинцам, но на взаимоотношениях стран сказались события 2014 года. Он также указал на достаточное количество рычагов воздействия, которые помогут России добиться поставленных задач спецоперации.