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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 02:19
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Полянский пообещал миру важную тайну об Украине и Канаде после СВО

Полянский: После СВО мир многое узнает об Украине и Канаде, где славят нацистов

По расчётам России, по окончании спецоперации мир узнает много нового о событиях на Украине, в Канаде и некоторых других странах, где открыто прославляют нацистов. Об этом заявил РИА "Новости" первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По мнению дипломата, приглашение Ярослава Хунки (Гунько) в Парламент Канады является лишь верхушкой айсберга. Эта ситуация была вполне закономерна, ведь в стране проживает множество потомков нацистских коллаборационистов, которых она когда-то приняла. Если же копнуть глубже, откроются тайны, неприятные большинству канадцев.

В Госдуме объяснили, почему Трюдо стал для своих граждан "куском дерьма"
В Госдуме объяснили, почему Трюдо стал для своих граждан "куском дерьма"

Напомним, в Парламенте Канады Владимир Зеленский и премьер североамериканской страны Джастин Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но ему пришлось покинуть пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.

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Telegram / Дмитрий Полянский

Лариса Сафронова
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