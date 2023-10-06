"Заигрался": В Госдуме объяснили, почему Трюдо стал для своих граждан "куском дерьма"
Депутат Хамитов: Попавший в новый скандал Трюдо встретился с реальностью
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам поверил в сказки Запада о "свободе слова", "демократии и равноправии" и абсолютной поддержке народом всего происходящего, в частности антироссийских настроений. Встреча с реальностью оказалась жёсткой. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя завирусившийся в соцсетях ролик с канадским политиком, которому после скандала с нацистом в парламенте страны отказался жать руку один из канадских граждан, к тому же назвав его "куском дерьма".
"Вот что бывает, когда некоторые политики чересчур заигрываются. Возможно, на какое-то время Трюдо сам поверил в те сказки, которые распространяются западными правителями: о "свободе слова", "демократии и равноправии" и "народной любви" ко всему происходящему. Ему захотелось продемонстрировать эту народную любовь всему миру", — объяснил депутат, отметив, что таким образом Трюдо хотел показать публике, как един народ Канады в вопросе антироссийских настроений.
Первого же столкновения с реальностью оказалось достаточно для того, чтобы разбить иллюзии канадского премьера. Никто из очевидцев не заступился за него перед разгневанным избирателем, отметил Хамитов. Ситуация отлично подходит под русскую пословицу "Не зная броду, не суйся в воду". Если политик считает, что выражает настроение своего народа, но при этом с его представителями не советуется, то он должен быть готов к проявлению недовольства своих граждан, подытожил собеседник Лайфа.
Напомним, что рейтинг Джастина Трюдо пошатнулся после того, как в Парламенте Канады по случаю визита Владимира Зеленского горячо поприветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунька) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР. А сегодня политик попал в очередной скандал: один из местных жителей демонстративно отказался пожать протянутую премьер-министром руку и назвал его куском дерьма.
ТАСС / AP / Spencer Colby