Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам поверил в сказки Запада о "свободе слова", "демократии и равноправии" и абсолютной поддержке народом всего происходящего, в частности антироссийских настроений. Встреча с реальностью оказалась жёсткой. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя завирусившийся в соцсетях ролик с канадским политиком, которому после скандала с нацистом в парламенте страны отказался жать руку один из канадских граждан, к тому же назвав его "куском дерьма".

"Вот что бывает, когда некоторые политики чересчур заигрываются. Возможно, на какое-то время Трюдо сам поверил в те сказки, которые распространяются западными правителями: о "свободе слова", "демократии и равноправии" и "народной любви" ко всему происходящему. Ему захотелось продемонстрировать эту народную любовь всему миру", — объяснил депутат, отметив, что таким образом Трюдо хотел показать публике, как един народ Канады в вопросе антироссийских настроений.