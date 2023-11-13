Сенатор, помышлявший об уничтожении ВС России, выбыл из борьбы за пост президента США
Сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из предвыборной гонки в США
Сенатор-республиканец Тим Скотт. Обложка © AP / TASS / Rebecca Blackwell
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт решил отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Сегодня я люблю Америку больше, чем это было 22 мая (дата, когда Скотт выдвинул свою кандидатуру. — Прим. ред.). Но когда я вернусь в Айову, то не в качестве кандидата в президенты", — сказал республиканец, утверждавший во время предвыборных дебатов, что США нужно уничтожить ВС РФ, чтобы не посылать американских военных на защиту европейских союзников.
По словам сенатора, избиратели указали ему на несвоевременность выдвижения — "не сейчас". Однако он не исключает участия в выборах в будущем. Скотт также добавил, что не будет поддерживать никакого кандидата.
А ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что не питает иллюзий насчёт президентских выборов в США. По его мнению, принципиальных изменений на российском направлении не будет, кто бы ни был избран главой государства.