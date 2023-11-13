В Иркутске ищут 11-летнего школьника, который уехал на такси после похода в кино

В Иркутске полиция объявила в розыск 11-летнего школьника, который не вернулся домой после похода в кинотеатр с другом. Фото и приметы пропавшего мальчика публикует ГУ МВД по региону.

"Как выяснили полицейские, 11 ноября ребёнок направился в один из торговых центров, расположенных в Свердловском округе, со своим другом в кино, после чего уехал на такси домой", — говорится в телеграм-канале ведомства.

С того времени о Давиде Мятиненко ничего не известно. Правоохранители уже разыскали водителя такси. Он рассказал, что по просьбе мальчика привёз его в микрорайон Зелёный Берег. Полиция просит всех, кто располагает информацией, выйти на связь. Ребёнок был одет в синие джинсы, чёрный пуховик, тёмно-синюю шапку, на ногах — белые кроссовки. Телефон для связи: 8 (3952) 29-21-40, 8 (924) 634-36-00.