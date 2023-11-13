Диетолог объяснила, почему чай может вызвать диарею и тахикардию

Нельзя чрезмерно увлекаться чаем, иначе можно столкнуться с головной болью, диареей и тахикардией. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная для радио Sputnik.

"В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе. Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему. У них кофеин может вызывать боли в животе и диарею. У кого-то может начать болеть голова, повыситься давление, появиться тахикардия", — объяснила она.

Кроме этого, чай плохо влияет на качество сна и может вызвать бессонницу, отметила медик. По её словам, напиток следует употреблять только в первой половине дня, когда организму не хватает бодрости и энергии. И, наконец, чай препятствует всасываемости витаминов, поэтому не стоит пить его после обеда или запивать им перекус. Бережная посоветовала устраивать чаепития отдельно от приёма пищи.