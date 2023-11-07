Никакого чая и мёда: Названы продукты, подрывающие здоровье горла
Врач Лагутин назвал стресс и сухой воздух верными способами навредить горлу
Зачастую даже самые безобидные бытовые привычки негативно сказываются на здоровье организма. Особенно это актуально для горла, которое остро реагирует как на эмоциональное состояние человека, так и на его рацион, рассказал врач-оториноларинголог Валентин Лагутин.
Дабы не навредить слизистой в период простуд, из меню лучше убрать чёрный кофе, крепкий чай, мёд и напитки со льдом. Последние вызывают шоковую реакцию, провоцируя охриплость. Оставить на полках магазинов стоит также цитрусовые, солёные орешки, семечки и сухарики, так как они раздражают оболочку горла. Завершают список жареные блюда с добавлением острых приправ. Игнорирование этого совета приведёт к снижению эластичности голосовых связок и кашлю, заявил специалист.
"Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса", — подсказал Лагутин в беседе с "Газетой.ru".
Не лучшим образом на горле сказывается и привычка говорить шёпотом. В этом случае при ларингите голос будет возвращаться гораздо дольше. Усугубят ситуацию курение, от которого происходит разрыхление слизистой, и сухой воздух, рассказал оториноларинголог.
"Не стоит полоскать горло содой и солью, растворёнными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашку, хорошо заваренный чёрный чай", — подытожил врач.
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