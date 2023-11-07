Никакого чая и мёда: Названы продукты, подрывающие здоровье горла

Зачастую даже самые безобидные бытовые привычки негативно сказываются на здоровье организма. Особенно это актуально для горла, которое остро реагирует как на эмоциональное состояние человека, так и на его рацион, рассказал врач-оториноларинголог Валентин Лагутин.

Дабы не навредить слизистой в период простуд, из меню лучше убрать чёрный кофе, крепкий чай, мёд и напитки со льдом. Последние вызывают шоковую реакцию, провоцируя охриплость. Оставить на полках магазинов стоит также цитрусовые, солёные орешки, семечки и сухарики, так как они раздражают оболочку горла. Завершают список жареные блюда с добавлением острых приправ. Игнорирование этого совета приведёт к снижению эластичности голосовых связок и кашлю, заявил специалист.

"Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса", — подсказал Лагутин в беседе с "Газетой.ru".

Не лучшим образом на горле сказывается и привычка говорить шёпотом. В этом случае при ларингите голос будет возвращаться гораздо дольше. Усугубят ситуацию курение, от которого происходит разрыхление слизистой, и сухой воздух, рассказал оториноларинголог.

"Не стоит полоскать горло содой и солью, растворёнными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашку, хорошо заваренный чёрный чай", — подытожил врач.