Дочь боксёра Дацика госпитализировали в Москве после отравления алкоголем

16-летняя дочь кикбоксёра и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика попала в московскую больницу после отравления алкоголем. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера поздно вечером. Подростка госпитализировали в детскую больницу имени Филатова со станции метро "Технопарк". Она находилась в невменяемом состоянии. В настоящее время дочь Рыжего Тарзана спит и набирается сил, однако, как проснётся, ей предстоит объяснить, что же всё-таки произошло.