Дочь боксёра Дацика госпитализировали в Москве после отравления алкоголем
Боец Вячеслав Дацик. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
16-летняя дочь кикбоксёра и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика попала в московскую больницу после отравления алкоголем. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло вчера поздно вечером. Подростка госпитализировали в детскую больницу имени Филатова со станции метро "Технопарк". Она находилась в невменяемом состоянии. В настоящее время дочь Рыжего Тарзана спит и набирается сил, однако, как проснётся, ей предстоит объяснить, что же всё-таки произошло.
О самом Дацике в последнее время слышно немного. Ранее Лайф рассказывал о его бое с британцем Оли Томпсоном. Они встретились в конце этого лета на ринге в Москве. В ходе ожесточённой схватки победил россиянин — он нокаутировал иностранного бойца прямо во время первого раунда.