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13 ноября, 08:41

Дочь боксёра Дацика госпитализировали в Москве после отравления алкоголем

<p>Боец Вячеслав Дацик. Обложка © ТАСС / NEWS.ru /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Сергей Петров</p>

Боец Вячеслав Дацик. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

16-летняя дочь кикбоксёра и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика попала в московскую больницу после отравления алкоголем. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера поздно вечером. Подростка госпитализировали в детскую больницу имени Филатова со станции метро "Технопарк". Она находилась в невменяемом состоянии. В настоящее время дочь Рыжего Тарзана спит и набирается сил, однако, как проснётся, ей предстоит объяснить, что же всё-таки произошло.

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О самом Дацике в последнее время слышно немного. Ранее Лайф рассказывал о его бое с британцем Оли Томпсоном. Они встретились в конце этого лета на ринге в Москве. В ходе ожесточённой схватки победил россиянин — он нокаутировал иностранного бойца прямо во время первого раунда.

Николь Вербер
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