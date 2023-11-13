В "Роскачестве" назвали три способа проверить подлинность полиса ОСАГО

Россияне сталкиваются с покупкой поддельных полисов ОСАГО в 20% случаев, после ДТП добиваться компенсации ущерба от владельца такого фальшивого документа придётся через суд. Об этом "Газете.ru" рассказал судебный автоэксперт центра финансовых экспертиз "Роскачества" Семён Кравченко.

"В случае ДТП потерпевшему в возмещении ущерба страховой компанией будет отказано, но он может обращаться в суд для возмещения стоимости ремонта авто к виновнику ДТП", — уточнил Кравченко.

Часто автовладельцы случайно приобретают поддельный полис, тем самым создавая проблемы себе и окружающим в случае аварий на дороге. Эксперт объяснил, как установить подлинность документа. Во-первых, номер полиса нужно проверить через портал Российского союза автостраховщиков. Во-вторых, следует зайти на сайт самой страховой компании и узнать данные агента, который предлагает вам полис. В-третьих, при оплате услуги нужно понять, куда переводятся деньги.