Соцсети всколыхнуло трогательное видео с зубром, оплакивающим сбитого насмерть друга

Польский военный грузовик наехал на зубра у белорусской границы. Животное получило смертельные травмы, сообщает БелТА.

ДТП произошло накануне у детской площадки и сельского Дома культуры в деревне Старе-Масево Подляского воеводства. Выяснилось, что водитель военного грузовика не успел затормозить, в результате чего допустил столкновение с зубром, который выскочил на проезжую часть. Примечательно, что ограничение скорости для грузовиков на этой дороге составляет 30 км/ч, тогда как польская машина двигалась на скорости 40 км/ч. Привлекать к ответственности водителя не собираются. Он был трезв во время движения.

В Сети очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что ещё один зубр оставался рядом с погибшим собратом и оплакивал его, пока того не увезли на прицепе трактора.

Зубр оплакивает сбитого насмерть друга в Беловежской пуще. Обложка © X / Filiżanka