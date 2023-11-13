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13 ноября, 09:15

Соцсети всколыхнуло трогательное видео с зубром, оплакивающим сбитого насмерть друга

Польский военный грузовик насмерть сбил зубра у границы в Беловежской пуще

Польский военный грузовик наехал на зубра у белорусской границы. Животное получило смертельные травмы, сообщает БелТА.

ДТП произошло накануне у детской площадки и сельского Дома культуры в деревне Старе-Масево Подляского воеводства. Выяснилось, что водитель военного грузовика не успел затормозить, в результате чего допустил столкновение с зубром, который выскочил на проезжую часть. Примечательно, что ограничение скорости для грузовиков на этой дороге составляет 30 км/ч, тогда как польская машина двигалась на скорости 40 км/ч. Привлекать к ответственности водителя не собираются. Он был трезв во время движения.

В Сети очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что ещё один зубр оставался рядом с погибшим собратом и оплакивал его, пока того не увезли на прицепе трактора.

Зубр оплакивает сбитого насмерть друга в Беловежской пуще. Обложка © X / Filiżanka

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Бык-убийца забодал насмерть 15-летнего пастуха и его мать

Бывает и так, что на дороге сбивают не только люди животных, но и животные людей. Как раз подобный случай произошёл в Великобритании, где разъяренная корова сбежала от хозяйки и набросилась на переходившего дорогу пенсионера. Она затоптала мужчину, сломав ему несколько рёбер. За жизнь пострадавшего боролись шесть дней, однако спасти англичанина не удалось.

Обложка ©

X / Filiżanka

Ян Поланин
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