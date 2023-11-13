Соцсети всколыхнуло трогательное видео с зубром, оплакивающим сбитого насмерть друга
Польский военный грузовик насмерть сбил зубра у границы в Беловежской пуще
Польский военный грузовик наехал на зубра у белорусской границы. Животное получило смертельные травмы, сообщает БелТА.
ДТП произошло накануне у детской площадки и сельского Дома культуры в деревне Старе-Масево Подляского воеводства. Выяснилось, что водитель военного грузовика не успел затормозить, в результате чего допустил столкновение с зубром, который выскочил на проезжую часть. Примечательно, что ограничение скорости для грузовиков на этой дороге составляет 30 км/ч, тогда как польская машина двигалась на скорости 40 км/ч. Привлекать к ответственности водителя не собираются. Он был трезв во время движения.
В Сети очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что ещё один зубр оставался рядом с погибшим собратом и оплакивал его, пока того не увезли на прицепе трактора.
Зубр оплакивает сбитого насмерть друга в Беловежской пуще. Обложка © X / Filiżanka
Бывает и так, что на дороге сбивают не только люди животных, но и животные людей. Как раз подобный случай произошёл в Великобритании, где разъяренная корова сбежала от хозяйки и набросилась на переходившего дорогу пенсионера. Она затоптала мужчину, сломав ему несколько рёбер. За жизнь пострадавшего боролись шесть дней, однако спасти англичанина не удалось.
X / Filiżanka