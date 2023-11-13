Русских детей выгнали с фестиваля искусств в Австралии, чтобы не огорчать украинцев

Посольство России в Австралии назвало расистской выходкой и позором решение местных властей запретить детям русских австралийцев участвовать в фестивале искусств в Аделаиде. Также дипмиссия поприветствовала проведение альтернативного мероприятия пророссийскими активистами.

12 ноября власти штата Южная Австралия заявили, что концертные номера русских детей "огорчат украинских беженцев", проживающих в регионе. В ответ на вынесенный запрет община выходцев из России провела собственный фестиваль. На нём выступил детский коллектив "Калинка" и ребята из других стран.

В Посольстве РФ назвали это "достойным ответом на позорное решение" австралийских властей и поблагодарили организаторов — россиянок Катерину Кацман и Семёна Бойкова. На детский праздник поддержать ребят приехал и российский консул. В дипмиссии отметили, что альтернативный фестиваль собрал представителей многих национальностей и стал ярким примером настоящего мультикультурализма.