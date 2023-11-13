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13 ноября, 09:39

Кремль высказался о появления польского танкового батальона перед Брестскими воротами

Песков: Размещение польских танков на границе Белоруссии усилит напряжённость

Принятое польской властью решение о дислокации ещё одного танкового батальона на границе с Белоруссией стало очередным шагом к большей напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя действия Варшавы.

"Безусловно, это ещё один шаг к <…> напряжённости, не что иное", объяснил представитель Кремля.

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Напомним, ранее стало известно о том, что новый танковый батальон, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther, развёрнут Вооружёнными силами Польши вблизи границы с Белоруссией. В польском Минобороны сообщили, что формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора".

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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