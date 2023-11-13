Кремль высказался о появления польского танкового батальона перед Брестскими воротами

Принятое польской властью решение о дислокации ещё одного танкового батальона на границе с Белоруссией стало очередным шагом к большей напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя действия Варшавы.

"Безусловно, это ещё один шаг к <…> напряжённости, не что иное", — объяснил представитель Кремля.