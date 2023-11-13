Кремль высказался о появления польского танкового батальона перед Брестскими воротами
Песков: Размещение польских танков на границе Белоруссии усилит напряжённость
Принятое польской властью решение о дислокации ещё одного танкового батальона на границе с Белоруссией стало очередным шагом к большей напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя действия Варшавы.
"Безусловно, это ещё один шаг к <…> напряжённости, не что иное", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, ранее стало известно о том, что новый танковый батальон, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther, развёрнут Вооружёнными силами Польши вблизи границы с Белоруссией. В польском Минобороны сообщили, что формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора".
LIFE / Павел Баранов