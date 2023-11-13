У границ Белоруссии появилось ударное соединение Польши с новейшими танками
Польша усилила границу с Белоруссией танковым батальоном из корейских К2
Новый танковый батальон, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther, развёрнут Вооружёнными силами Польши вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщили в Минобороны республики.
По информации ведомства, формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора", отметила пресс-служба МО со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака.
"Чтобы не допустить нападения на нашу родину, мы укрепляем польскую армию, создаём новые воинские части. Этот танковый батальон здесь, в Чартаеве, будет оснащён танками К2. Это современные танки, которые были разработаны в XXI веке", — похвастался глава ведомства.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Польша может ввести войска на Украину для расширения своих территорий за счёт исторических земель. Также политик допустил столкновение Варшавы и Минска.
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