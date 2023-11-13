Регион

Уведомления отключены

12 ноября, 22:16

У границ Белоруссии появилось ударное соединение Польши с новейшими танками

Польша усилила границу с Белоруссией танковым батальоном из корейских К2

Новый танковый батальон, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther, развёрнут Вооружёнными силами Польши вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По информации ведомства, формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора", отметила пресс-служба МО со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака.

"Чтобы не допустить нападения на нашу родину, мы укрепляем польскую армию, создаём новые воинские части. Этот танковый батальон здесь, в Чартаеве, будет оснащён танками К2. Это современные танки, которые были разработаны в XXI веке", — похвастался глава ведомства.

Угроза с Востока: В чём опасность новейших танков "Чёрная пантера" на границе с Россией

Угроза с Востока: В чём опасность новейших танков "Чёрная пантера" на границе с Россией

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Польша может ввести войска на Украину для расширения своих территорий за счёт исторических земель. Также политик допустил столкновение Варшавы и Минска.

Обложка ©

Flickr / Łukasz Pacholski

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров