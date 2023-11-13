У границ Белоруссии появилось ударное соединение Польши с новейшими танками

Новый танковый батальон, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther, развёрнут Вооружёнными силами Польши вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По информации ведомства, формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора", отметила пресс-служба МО со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака.