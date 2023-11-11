Лукашенко призвал Варшаву принять протянутую Минском "дружескую руку сотрудничества"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил поляков с Днём независимости, который отмечается 11 ноября, а также предложил им "дружескую руку сотрудничества". Текст поздравления опубликован на сайте главы республики.

"Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", — приводятся слова Лукашенко, который напомнил об итогах недавних польских выборов.

Президент Белоруссии напомнил, что Варшава может почувствовать себя в безопасности только при условии дружественных отношений с соседями и остановке гонки вооружений. Он призвал поляков "внести свой вклад в преодоление конфронтации" в регионе. Лукашенко подчеркнул, что у обеих стран "многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты", а значит, есть шанс встать на путь партнёрства.