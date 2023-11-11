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11 ноября, 07:30

Лукашенко призвал Варшаву принять протянутую Минском "дружескую руку сотрудничества"

Лукашенко поздравил Польшу с Днём независимости и призвал к миру и согласию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил поляков с Днём независимости, который отмечается 11 ноября, а также предложил им "дружескую руку сотрудничества". Текст поздравления опубликован на сайте главы республики.

"Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", приводятся слова Лукашенко, который напомнил об итогах недавних польских выборов.

Президент Белоруссии напомнил, что Варшава может почувствовать себя в безопасности только при условии дружественных отношений с соседями и остановке гонки вооружений. Он призвал поляков "внести свой вклад в преодоление конфронтации" в регионе. Лукашенко подчеркнул, что у обеих стран "многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты", а значит, есть шанс встать на путь партнёрства.

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Напомним, по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. У оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию, также их лидер Дональд Туск рассматривался как кандидат на пост премьера страны. Позже президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой — премьер-министром стал Матеуш Моравецкий. В Кремле считают, что итоги польских выборов и утрата позиций партии Качиньского вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Миссуми
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