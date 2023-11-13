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13 ноября, 10:36

"Детям такое показывать нельзя!": Американцы признались, что их напугала русская сказка "Морозко"

Зрителей из США напугала внешность Бабы-яги из советского фильма "Морозко"

<p>Кадр из советского фильма "Морозко" © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киностудия Горького</a></p>

Кадр из советского фильма "Морозко" © YouTube / Киностудия Горького

Любимый многими советский фильм "Морозко" режиссёра Александра Роу шокировал жителей США. Зрители поделились, что голос и внешность Бабы-яги пугает настолько, что после просмотра хочется включить весь свет в доме.

"Самое жуткое — это ведьма, которую русские зовут Бабой-ягой! А какой у неё ужасный голос… Я взрослый человек, но когда услышала её (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме", — рассказала другая зрительница из США.

Ещё одну американку поразила "фантазия русских". По её словам, в "жуткой сказке" присутствуют пугающий дом с ногами, зверский котик, ужасающая ведьма и жестокий дед, замораживающий деревья и убивающий бедных птичек.

"Детям не показывать ни в коем случае!" — поделилась зрительница.

Фильм вышел в 1964 году в СССР. Пятый канал рассказал, что в Штатах сказка сразу появилась на видеокассетах под названием "Джек Фрост" и даже спустя полвека пугает американцев.

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Александра Мышляева
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