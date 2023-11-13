"Детям такое показывать нельзя!": Американцы признались, что их напугала русская сказка "Морозко"
Зрителей из США напугала внешность Бабы-яги из советского фильма "Морозко"
Кадр из советского фильма "Морозко" © YouTube / Киностудия Горького
Любимый многими советский фильм "Морозко" режиссёра Александра Роу шокировал жителей США. Зрители поделились, что голос и внешность Бабы-яги пугает настолько, что после просмотра хочется включить весь свет в доме.
"Самое жуткое — это ведьма, которую русские зовут Бабой-ягой! А какой у неё ужасный голос… Я взрослый человек, но когда услышала её (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме", — рассказала другая зрительница из США.
Ещё одну американку поразила "фантазия русских". По её словам, в "жуткой сказке" присутствуют пугающий дом с ногами, зверский котик, ужасающая ведьма и жестокий дед, замораживающий деревья и убивающий бедных птичек.
"Детям не показывать ни в коем случае!" — поделилась зрительница.
Фильм вышел в 1964 году в СССР. Пятый канал рассказал, что в Штатах сказка сразу появилась на видеокассетах под названием "Джек Фрост" и даже спустя полвека пугает американцев.
Ранее Лайф рассказывал, почему старшее поколение смеётся над фильмом "Москва слезам не верит", а молодое — плачет. Отмечается, что потомки будут видеть фильм в другом свете. Чем дальше в прошлое уходят события, тем больше ускользает от нас специфика эпохи.