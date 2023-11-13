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13 ноября, 11:24

"Пошла по стопам": Мать Дацика раскрыла причину алкоголизма её несовершеннолетней внучки

Мать боксёра Дацика рассказала, что внучка лежала в психиатрической клинике

Мать боксёра Вячеслава Дацика Светлана Дацик не удивилась инциденту с внучкой. По её словам, раньше девочку лечили в психиатрической больнице в Сочи. Женщина отметила, что вредные привычки девушка переняла от матери, которая её воспитывала.

Шокирующую новость бабушка восприняла спокойно, отметив, что сын никогда не пил, в отличие от матери девочки, которая имеет проблемы с алкоголем.

"Воспитывала мать. Она и пьёт, и курит, и всё что хочешь. И свою дочь заперла в психушке в Сочи, которая приехала от бабушки", — подчеркнула женщина в беседе с телеканалом "360".

По словам матери бойца, от поведения внучки страдают другие. Светлана заверила, что сложившаяся ситуация — происки мамы девочки, которая хочет подзаработать на громком инциденте. При этом она внезапно заявила, что 16-летняя девушка вовсе не приходится ей внучкой. По словам женщины, девочка — дочь некоего Руслана, а не её знаменитого сына, хотя Дацик в это якобы не верит.

Также, по словам бабушки, девочка некоторое время проживала с Вячеславом. Она рассказала, что дочка вместе с папой ходила на тренировки по боксу, но не выдержала нагрузок и бросила спорт.

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Лайф сообщал, что 16-летняя дочь кикбоксера и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика попала в московскую больницу после отравления алкоголем. Всё произошло вчера поздно вечером. Подростка доставили в детскую больницу имени Филатова со станции метро "Технопарк".

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Мышляева
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