"Пошла по стопам": Мать Дацика раскрыла причину алкоголизма её несовершеннолетней внучки
Мать боксёра Дацика рассказала, что внучка лежала в психиатрической клинике
Мать боксёра Вячеслава Дацика Светлана Дацик не удивилась инциденту с внучкой. По её словам, раньше девочку лечили в психиатрической больнице в Сочи. Женщина отметила, что вредные привычки девушка переняла от матери, которая её воспитывала.
Шокирующую новость бабушка восприняла спокойно, отметив, что сын никогда не пил, в отличие от матери девочки, которая имеет проблемы с алкоголем.
"Воспитывала мать. Она и пьёт, и курит, и всё что хочешь. И свою дочь заперла в психушке в Сочи, которая приехала от бабушки", — подчеркнула женщина в беседе с телеканалом "360".
По словам матери бойца, от поведения внучки страдают другие. Светлана заверила, что сложившаяся ситуация — происки мамы девочки, которая хочет подзаработать на громком инциденте. При этом она внезапно заявила, что 16-летняя девушка вовсе не приходится ей внучкой. По словам женщины, девочка — дочь некоего Руслана, а не её знаменитого сына, хотя Дацик в это якобы не верит.
Также, по словам бабушки, девочка некоторое время проживала с Вячеславом. Она рассказала, что дочка вместе с папой ходила на тренировки по боксу, но не выдержала нагрузок и бросила спорт.
Лайф сообщал, что 16-летняя дочь кикбоксера и бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика попала в московскую больницу после отравления алкоголем. Всё произошло вчера поздно вечером. Подростка доставили в детскую больницу имени Филатова со станции метро "Технопарк".
ТАСС / Гавриил Григоров