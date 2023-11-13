Денис Майданов заметил агонию у предавших Россию звёзд после страшного озарения

Поведение бежавших из России и выступающих против неё артистов говорит об их агонии. Такое мнение высказал певец, депутат Госдумы Денис Майданов, отвечая на вопрос об участии "испуганных патриотов".

"Многие из них думают, что они всё ещё кому-то нужны. Это агония. Агония людей, которые потеряли свою страну, потеряли аудиторию, своё настоящее и прошлое. Люди, предавшие свою страну. И прежде всего — народ, который голосовал рублём на их концертах. Они думали, что их там с распростёртыми объятиями примут: насыпят грантов, кучу денег, кучу работы. А Запад их использовал", — объяснил он в беседе с "Царьградом".

Майданов отметил, что за последний год в России сделали многое для того, чтобы дать молодым артистам место на отечественной эстраде. Для этого проводились конкурсы и реализовывались инициативы при поддержке президентских фондов. Благодаря этому появилось много талантливых молодых исполнителей. А труды артистов, проявивших себя в связи с СВО, были оценены по заслугам.

"СВО запустила те процессы, о которых мечталось. Сейчас Россия начинает вспоминать и культивировать то лучшее, что было в Советском Союзе. Если раньше патриотическая песня была моветоном, то сейчас среди молодёжи не быть патриотом немодно", — отметил певец.

Он рассказал о том, что стараниями отвечающего за развитие идеологии в России Сергея Кириенко Росмолодёжь освежила свой состав, возникли "Таврида" и "Движение первых". Сам артист с помощью президентского Фонда культурных инициатив и "Нашего радио" подготовил конкурс "Нашествие: молодые ветра". На участие в конкурсе для молодых рок-музыкантов было подано более четырёх тысяч заявок. "Нашествие" прошло в урезанном формате в одном из московских клубов.

Молодым исполнителям предоставили щедрую поддержку. Которая, конечно же, не стала причиной для того, чтобы забыть о словах и действиях тех артистов, кто в критический момент повёл себя не вполне патриотично. В то же время их прошлых заслуг отрицать нельзя и по большому счёту можно сказать, что они наказали себя сами, резюмировал Майданов.