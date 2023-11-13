ВСУ лишились более 200 военных в результате отбитых атак на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР, а также нанесли огневое поражение 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригадам ВСУ и 241-й бригаде теробороны в районе Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки. В результате противник лишился до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", — рассказали в ведомстве.