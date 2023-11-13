ВСУ лишились более 200 военных в результате отбитых атак на Донецком направлении
Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР, а также нанесли огневое поражение 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригадам ВСУ и 241-й бригаде теробороны в районе Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки. В результате противник лишился до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", — рассказали в ведомстве.
Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для ВСУ. Так, потери украинской армии здесь за 12 ноября достигли около 250 солдат. Также противник лишился в боях с российскими военными трёх бронемашин и трёх пикапов.
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