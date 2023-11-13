ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 11:29

ВСУ лишились более 200 военных в результате отбитых атак на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР, а также нанесли огневое поражение 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригадам ВСУ и 241-й бригаде теробороны в районе Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки. В результате противник лишился до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", — рассказали в ведомстве.

Украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой
Украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой

Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для ВСУ. Так, потери украинской армии здесь за 12 ноября достигли около 250 солдат. Также противник лишился в боях с российскими военными трёх бронемашин и трёх пикапов.

BannerImage

Getty Images / Paula Bronstein

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar