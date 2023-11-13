Настоящий хоррор: На праздник к ученикам кемеровской школы явилась жуткая "Маша-бухаша"

В соцсетях разлетелись фотографии пугающей ростовой куклы, вместе с которой учащиеся одной из школ Кемеровской области отмечали день рождения Маши из мультфильма "Маша и медведь".

Само мероприятие состоялось на прошлой неделе в Старопестерёвской школе Беловского округа. Костюм "Маши-бухаши", как её прозвали в Интернете, для праздника подготовили в местном учреждении культуры.

"Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво/некрасиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится... Понятно, что она не совсем похожа на Машу", — приводит слова представителя регионального управления образования издание "Подъём".

Ростовая кукла Маши из мультфильма "Маша и медведь". Обложка © Telegram / "Подъем"

В соцсетях не оценили старания работников учреждения культуры. Так, некоторые сравнили Машу с монстром из популярного фильма ужасов "Сайлент Хилл", назвав её жертвой "криворукого пластического хирурга".