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13 ноября, 12:10

Настоящий хоррор: На праздник к ученикам кемеровской школы явилась жуткая "Маша-бухаша"

Костюм из мультфильма "Маша и медведь" напугал школьников в Кемеровской области

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pdmnews/64722?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подъём"</a></p>

Обложка © Telegram / "Подъём"

В соцсетях разлетелись фотографии пугающей ростовой куклы, вместе с которой учащиеся одной из школ Кемеровской области отмечали день рождения Маши из мультфильма "Маша и медведь".

Само мероприятие состоялось на прошлой неделе в Старопестерёвской школе Беловского округа. Костюм "Маши-бухаши", как её прозвали в Интернете, для праздника подготовили в местном учреждении культуры.

"Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво/некрасиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится... Понятно, что она не совсем похожа на Машу", — приводит слова представителя регионального управления образования издание "Подъём".

Ростовая кукла Маши из мультфильма "Маша и медведь". Обложка © Telegram / "Подъем"

Ростовая кукла Маши из мультфильма "Маша и медведь". Обложка © Telegram / "Подъем"

В соцсетях не оценили старания работников учреждения культуры. Так, некоторые сравнили Машу с монстром из популярного фильма ужасов "Сайлент Хилл", назвав её жертвой "криворукого пластического хирурга".

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Ранее Лайф писал о "конкуренте" Маши — лыжнике Платоне. Арт-объект установили в Пермском крае, и он сразу вызвал неоднозначную реакцию жителей. Последние ругали Платона за "нелепый вид". Автор статуи же признался, что за прототип брал самого себя.

Ян Поланин
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