Автоэксперт назвал способ разгрузить дороги на юг летом

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова разгружать курортные дороги льготными коридорами. По словам специалиста, такой способ не сработает, так как на юг ведёт всего одна трасса.

"У нас дорога на юг одна — это трасса "Дон" М4. Других дорог нет. Самая загруженная дорога — платная дорога, а не бесплатные участки. Другое дело, что на дороги относительно зарплат цена существенно поднялась. И с тарифами нужно работать", — сказал Субботин в беседе с RT.

Он отметил, что ради уменьшения количества пробок в выходные и праздники необходим запрет на движение грузовиков. Однако эксперт подчеркнул, что ограничение не должно коснуться легковых автомобилей и тех, кто везёт скоропортящиеся продукты. Для остальных, по словам специалиста, дорога с вечера пятницы до воскресенья должна быть закрыта.